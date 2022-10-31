Ndayishimiye bu sezon 5. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü Giresunspor'a attı.



Giresunspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı maçlarda da 2 kez gol sevinci yaşadı.



Başakşehir'in son golüne imza atan Ömer Ali Şahiner ise bu sezon ligde ilk skor üretti.



Giresunspor taraftarlarından yönetime tepki



Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Giresunspor'da takımı desteklemeye gelen taraftarlar, kulüp yönetimine tepki gösterdi.



Giresunsporlu taraftarlar, takımlarının yediği ikinci golün ardından "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.





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