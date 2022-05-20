Ndao: 'Bu serimizi sürdüreceğiz'

Antalyaspor'da Alessano Ndao, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.



Akdeniz ekibinin karşılaşmadaki golünü atan Ndao, "Tüm takımı tebrik ederim. 16 maç dile kolay. Oyuncu grubunu ve teknik heyeti tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Yakaladıkları seri için de açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Antalyaspor, aile kulübü. Böyle bir atmosfer olmazsa, böyle bir seri gelmesi imkansız. Bu aile ortamı sürdükçe, biz bu seriyi karşımızda kim olursa olsun devam ettireceğiz." dedi.





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