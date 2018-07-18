NCAA'den NBA'i ilgilendiren büyük kural değişiklikleri!

NCAA, "elit" lise ve kolej oyuncularının temsilciler tarafından temsil edilmesine ve NBA Draftında seçilmemiş olanlara okula geri dönmelerine izin verilmesi de dahil olmak üzere bir dizi kural değişikliğini açıkladı.



NCAA, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:



"Öğrenci-sporcular, üniversiteye gitme veya üniversite eğitimi alma konusunda karar verme konusunda daha fazla özgürlük ve esnekliğe sahipler ve okulu erken terk edip daha sonra derecelerini bitirmek için geri dönmek istiyorlarsa maddi yardım alabilirler."



RESMİ SİTEDE DE YER ALDI



NCAA'in resmi websitesinde ise, değişiklik şu şekilde bildirildi:



"Basketbol öğrencisi-sporcular, kolejler tarafından (resmi ziyaret olarak adlandırılır) yapılan kampüs ziyaretlerini daha sık yapabilirler. Ziyaretler şu kadar olabilir:



- 1 Ağustos ile lise yıllarının sonu arasında beş ziyaret.

- Lise mezuniyetinin ardından, yıl sonu ile 15 Ekim arasında beş ziyaret.

- Lise mezuniyetinden sonra 15 Ekim ve üniversiteye girmeye hak kazanabildiği an arasında beş ziyaret.



Bir öğrenci-atlet yılda sadece bir kez bir okulu ziyaret edebilir. Resmi olmayan ziyaretler - kendi masraflarıyla yapılanlar - öğrencinin ikinci yılındaki 1 Ağustos'tan önce başlayamaz.



Okullar artık iki yıllık bir dönem boyunca işe alımlar için 28 resmi ziyaret gerçekleştirebilmektedir (ulusal hizmet akademileri için 34)."





Duyuruda belirttiği gibi, öğrenci-sporcular artık "profesyonel olma ya da üniversite eğitimi alma konusunda karar vermek için daha fazla özgürlük ve esnekliğe sahip".



