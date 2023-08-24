NBPA'in (Oyuncu Sendikası), Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'a NBA tarafından kesilen 100 bin dolarlık para cezasına itiraz etmek için şikayette bulunacağı bildirildi.



Harden, Çin'deki bir organizasyon sırasında Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirmiş ve bir daha Morey'nin çalıştığı bir takımda asla oynamayacağını söylemişti.



NBPA, bu konuda duruşunu yayınladığı bir duyuruda şu ifadelerle paylaştı:



"Ligin, James Harden'ın yaptığı son yorumlardan dolayı disipline edilmesi kararına katılmıyoruz ve bunun kamuya açık takas taleplerine karşı kuralı ihlal etmediğine inanıyoruz. Bir şikayette bulunmayı ve bu konuyu yetkilimize taşımayı planlıyoruz."



Harden'ın ifadelerinin nedenini araştırmış olan NBA, bu yorumların Sixers oyuncusunun kontratındaki opsiyonu kullanması dahilinde Morey'nin bu yaz kendisini "çabucak" takas edeceğini söylemesinden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştı.



Serbest oyuncu döneminin öncesinde Sixers'la 35,6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayı kabul etmiş olan Harden, LA Clippers'la takas arayışında olsa da iki taraf arasında herhangi bir anlaşma gerçekleşmemişti.



