NBPA de 22 takımlı dönüş formatını onayladı!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA) oyuncu temsilcilerinin, NBA'in 22 takımlık sezona dönme planını resmi olarak onayladığı açıklandı.



Konferans görüşmesindeki 28 oyuncu temsilcisinin de planı onayladığı belirtildi.



NBPA genel menajeri Michele Roberts ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, sezonun askıya alınması sırasında, planın göreceli olarak sorunsuz bir süreç olmasını sağlayan sezona dönüş senaryolarını tartışmak için, başkan Adam Silver ile sık sık temas halindeydi.



NBA ve NBPA, CBA'deki (toplu iş sözleşmesi) değişiklikleri ele almak için, önümüzdeki hafta boyunca bir dizi gerekli ayrıntı üzerinde çalışacak.



Her iki tarafın da 31 Temmuz'da sezona devam etmeye hazır olduğu da söylenenler arasında.



