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NBA'in 'Yılın Takım Arkadaşı' ödülü, Jrue Holiday'in!

NBA, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday'in, 2019-20 sezonunun Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı Ödülü'nün sahibi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday'in, 2019-20 sezonunun Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı Ödülü'nün sahibi olduğunu açıkladı.

Ödül, ligin en ideal takım arkadaşı olarak görülen oyuncuya gidiyor ve NBA oyuncuları, 2012-13 sezonundan bu yana her yıl bu ödül için oy kullanıyorlar.

Holiday, "Bu ligdeki en iyilerin bulunduğu listenin bir parçası olduğum için inanılmaz derecede minnettarım" şeklinde konuştu.

30 yaşındaki oyuncu, lig yöneticilerinin seçtiği 12 adayın bulunduğu bir panelde yer alıyordu. 53 birincilik oyu alan Holiday, Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris'i geride bırakarak bu ödülü kazanmış oldu. Veteran oyuncu Kyle Korver, akranlarından en çok üçüncü oyu alan kişiydi.

Jrue geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta 19.1 sayı, 6.7 asist, 4.8 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları elde etmişti.


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