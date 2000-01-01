NBA'in sezon için karar alması, Haziran ayını bulabilir!

NBA'in, sezona devam edip etmeme seçeneği üzerinde durmasının Haziran ayını da kapsayacağı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, son kararın Mayıs ayında verilme ihtimalinin olmadığını söyledi:



"Sezonu devam ettirme kararı muhtemelen Mayıs ayında, hatta en azından Haziran ayında bile verilmeyecektir. Lig, zamanının olduğuna inanıyor. Adam Silver, bu sezonun oynanıp oynanmadığına bakılmaksızın, gelecek sezonun Aralık ayında başlayabileceği ihtimalini açık bıraktı."



Lig, 2020-21 sezonu boyunca oyunlarda hiç seyirci bulundurmama ihtimaline hazırlanıyor ve bu da gelirde %40'a varan bir düşüşe neden olabilir.



