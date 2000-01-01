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NBA'in, maksimum 55 güne ihtiyacı var

NBA'in, normal sezonu tamamlamak için 33 güne ve tüm playofflar için maksimum 55 güne ihtiyacı olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, normal sezonu tamamlamak için 33 güne ve tüm playofflar için maksimum 55 güne ihtiyacı olduğu söylendi.

NBA'in arka arkaya gecelerde neredeyse hiç oynamaması durumunda, sezonu tamamen bitirmek için yaklaşık üç aya ihtiyacı bulunduğu hesaplandı.

33 gün sürecek normal sezonda, programda kalan 259 normal sezon maçı olduğu saptandı.

En az izin yapılacak dört turluk bir sezon oynamak için, NBA'in maksimum 55 güne ihtiyacı olacağı eklendi.

2016 playoffları, 16 Nisan'dan, Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors arasındaki NBA Finalleri'nin 7. maçına kadar olan 19 Haziran'a kadar, 64 gün sürmüştü.


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