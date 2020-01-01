NBA'in "ispiyoncu" hattını, şimdiden birkaç kişi aramış!

The Athletic'ten Shams Charania, Disney World'deki protokol ihlallerini bildirmek için NBA'in anonim telefon hattını birçok kişinin aradığını ortaya çıkardı.



NBA, Orlando'daki "bubble" ortamındaki olası protokol ihlallerini bildirmek için, anonim bir yardım hattı oluşturmuştu.



Charania, attığı tweet'lerde, birkaç oyuncunun bu hattı şimdiden kullandığını belirtti:



"Kampüsteki protokol ihlallerini bildirmek için NBA'in anonim yardım hattına birden fazla kişi ulaştı."



"Bazı oyuncular, kaynaklara göre kampüste sosyal mesafeyi ve maske protokollerini ihlal ettiği için uyarılar aldılar."



NBA oyuncuları, önceden onay almadan Orlando kampüsünden ayrılan herkesin 10-14 günlük kendi kendine karantinaya, kaçırılan maçlar için tazminatın azaltılmasına ve geliştirilmiş COVID-19 testine tabi olacağı konusunda bilgilendirilmişlerdi.



Sezonun devamına katılan 22 takımın hepsi Disney World'de bulunuyor. Sacramento Kings pivotu Richaun Holmes, NBA'in Walt Disney World Resort'taki kampüs hattını bir miktar yiyecek almak için yanlışlıkla geçtiği ve Houston Rockets forveti Bruno Caboclo, karantina döneminde odasını terk ettiği için, şimdiden bazı aksilikler yaşanmıştı.



