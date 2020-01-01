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NBA'in ilk KOVID-19 testi aşamasında, 48 pozitif vaka!

NBA, ligin 24 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ilk koronavirüs test aşamasında, 546 NBA oyuncusundan 48'inin pozitif sonuç aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, ligin 24 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ilk koronavirüs test aşamasında, 546 NBA oyuncusundan 48'inin pozitif sonuç aldığını duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu, test edilenler arasında %8.8'lik bir pozitiflik oranını temsil ediyor ve bu, mevcut ABD ortalaması olan %10.2'den daha düşük.

Takımlarının bölgelerinde pozitif çıkan tüm oyuncular, CDC kılavuzuna uygun olarak NBA ve NBPA tarafından belirlenen kurallar altında izin alana kadar kadar izole edilecekler.

NBA takımlarının bu hafta 11 Aralık'ta planlanan hazırlık maçlarının başlangıcı ve 22 Aralık normal sezon açılışı öncesinde, bireysel antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Salı günü, Golden State Warriors ve Washington Wizards, toplam üç kimliği belirsiz oyuncunun pozitif test sonucu aldığını duyurmuştu.


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