NBA'in geri dönüşü için hedef tarih belli oldu!

NBA başkanı Adam Silver ve lig ofisinin, Yönetim Kurulu'na 31 Temmuz'un sezonun geri dönüş tarihi için bir hedef olduğunu bildirdiği açıklandı.



Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, koronavirüs pandemisinin ortasında KOVID-19 için pozitif test olduktan sonra, lig Mart ayı ortasında askıya alınmıştı.



Bununla birlikte, NBA'in gerçekte hangi şekilde döneceği hala bir soru işareti olmaya devam ediyor.



The Athletic'ten Shams Charania, ligin dört senaryodan bahsettiğini bildirmişti: 16 takımla doğrudan playofflara gidilmesi, 20 takımla bir grup turnuvası yapılması, 22 takımla sıralamaları belirleyecek maçların oynanması ve son sıralardaki takımların yerlerini belirleyen bir turnuva düzenlenmesi, ve 30 takımla da kısaltılmış 72 maçlık bir normal sezon ve turnuva düzenlenmesi.



Lig sadece en iyi dereceye sahip 16 takımla gitmeye karar verirse, konferansları ortadan kaldırabilir ve 1'den 16'ya kadar takımları sıralayabilir. Böyle bir durumda Milwaukee Bucks, 1 numaralı sıranın sahibi olur ve ilk turda Orlando Magic ile oynayabilir.



