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NBA'in Aralık planı arkasında, 500 milyon dolar var!

NBA'in, Disney'nin Noel Günü'nde maçlar oynanmasını "çok" istediğinden ötürü, 2020-21 sezonunun başlangıç tarihini değiştirebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Disney'nin Noel Günü'nde maçlar oynanmasını "çok" istediğinden ötürü, 2020-21 sezonunun başlangıç tarihini değiştirebileceği bildirildi.

NBA'in, 2020-21 sezonunun Ocak veya Şubat aylarında başlayabileceği önerileri üzerine, 22 Aralık tarihinde istekli olduğu bildirilmişti.

En son önerilen tarih, birçok kişi için sürpriz olmuştu ve New York Times'tan Marc Stein'a göre, ESPN'in Noel Günü maçlarını geleneksel olarak olduğu gibi yayınlama arzusu, ligin tarihi öne çekmeye çalışmasının nedeni olabilir:

"ESPN'nin sahibi olan ve Silver tarafından ligin en büyük ortağı olarak tanımlanan Disney, bu Noel geleneğini devam ettirmek ve ABC veya ESPN'de televizyonda yayınlanacak beş maça sahip olmak istiyor. NBA'in diğer birincil yayın ortağı Turner, sendikanın 22 Aralık teklifini kabul etmesi halinde, geleneksel açılış gecesindeki ikili maçları Salı gününe denk gelecek şekilde alabilir. Lig, sendikaya, sezona Ocak ortası yerine Aralık ayında başlayabilirse, 500 milyon dolarlık bir gelir farkı öngördüğünü bildirmişti."

Silver, birkaç kez olmak üzere bir daha bubble ortamında lig düzenlemek istemediğini belirtmiş, NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'ın süperstarı Anthony Davis, ayrılan son kişiler arasında olduktan sonra, şakayla karışık olsa da iki yıl daha Disney World'ü görmek istemediğini belirtmişti.


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