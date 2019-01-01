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NBA'in 2020-21 sezonu, Mart ayında başlayabilir!

NBA'in, 2020-21 sezonuna Mart ayında başlamayı düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 2020-21 sezonuna Mart ayında başlamayı düşündüğü iddia edildi.

2019-20 sezonu Orlando'da devam etmeye hazırlanırken, gelecek sezonun durumu hakkında birçok soru ortaya çıktı.

Geriye itilen durumlar ve KOVID-19 pandemisi hala dünya çapında şiddetleniyorken, kimse sezonun ne zaman başlayacağını bilmiyor.

Ancak, The Morning Consult'un bir raporuna göre, 2020-21 sezonu Mart ayına kadar başlamayabilir. Birkaç plandan sadece biri olsa da, bu noktada olası bir senaryo gibi görünüyor:

"NBA'in 2019-20 sezonunun Walt Disney World Resort'ta planlanan devamından üç hafta önce, ligin Global İnovasyon Grubu önümüzdeki sezon için Mart ayında başlayıp Ekim 2021'e kadar sürecek birkaç senaryo düşünüyor.

Mart-Ekim senaryosunda, lig normal şartlarda olduğu gibi sezon başlamadan önce tüm takvimi yayınlamak yerine, kaydırılmış bir takvim yayını yayınlamış olacak. Ayrıca sezon boyunca bir noktada All-Star maçı düzenlemeyi de amaçlıyor."

Bu senaryo, oldukça eşi görülmemiş ve hayranların alışkın olduklarından farklı olmasıyla birlikte, KOVID-19 kapanmasının etkisi hala spor dünyasında ve özellikle NBA'de hissedilmeye devam ediyor.


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