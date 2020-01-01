NBA'in 2020-21 sezonu başlangıç tarihi umudu!

NBA'in 2020-21 sezonuna Aralık sonu veya Ocak ayı başına kadar başlayacağına dair umutlu olduğu bildirildi.



NBA esasen özel olarak ve kamuoyuna açık bir şekilde 2020-21 sezonuna 1 Aralık'ta başlama olasılığını dışlamıştı.



NBA Yönetim Kurulu, Cuma günü lig ofisi ile Aralık ayından Mart ayına kadar sezon başlangıcıyla ilgili görüşmeler için bir çağrı yapmıştı. Kaynakların ESPN'e, sezona Aralık ayı sonlarında veya Ocak ayında başlama konusunda uzlaşma umutlarının kaldığını söyledikleri bildirildi.



NBA ve NBPA'in gelecek sezonun başlangıcını ertelemesinin en büyük motivasyonunun, en sonunda taraftarları arenalara güvenli bir şekilde geri döndürmek olduğu belirtilmişti Başkan Adam Silver, maç gecesi gelirlerinin, lig gelirlerinin yaklaşık %40'ını oluşturduğunu açıklamıştı.



Arenalarda taraftarlar olmadan dibe vuran ligin gelirlerinin mali gerçeklerinin, özellikle küçük pazar takımları üzerinde dramatik bir etki yaratacağı düşünülüyor.



