NBA'den takımlara, KOVID-19 protokol ihlalleri için ceza uyarısı

NBA'in, diğer takımları etkileyecek ve takvimlerini yeniden ayarlamalarına neden olacak KOVID-19'un yayılmasına yol açan ihlallerin, "para cezalarına, uzaklaştırma cezalarına, Draft haklarının kaybedilmesi veya yeniden düzenlenmesine ve maç haklarını kaybetmesine" neden olabileceği konusunda ekipleri uyardığı belirtildi.



Ligin, bu değişiklikleri güncellenmiş olan 'Sağlık ve Güvenlik Protokolleri'nde yaptığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, özellikle bu sezon NFL'de verilen cezaları görmüş olan takımların, bunun "son derece farkında" olduğunu söyledi.



ESPN'e göre, güvenlik protokollerini ihlal eden oyuncular sezon içi karantina ve düşük maaş çekleriyle de karşı karşıya kalabilir.



Ekiplere gönderilen notta karantina süresi özellikle belirtilmese de, böyle bir oyuncunun, karantinada olmasına rağmen bu tür faaliyetlere ve / veya davranışa girmesi durumunda teste girdiği süre boyunca, kaçırdığı maçlarla orantılı bir maaş ödemesine tabi tutulabileceği kaydedildi.



RASTGELE DENETİMLER YAPILABİLİR



NBA'in, ekiplerin yürürlükteki KOVID-19 protokollerine uyup uymadığını kontrol etmek için ekip tesislerinde rastgele, habersiz şahsen denetimler yapabileceği bildirildi.



Lig ayrıca, KOVID-19 aşılarının FDA onaylı olarak, güvenli ve etkili olduğu onaylanacağı zaman için de ayrıntılı planlar yapmış bulunuyor.



AŞI OLMAK İSTEMEYENLERE, BAŞKA KISITLAMALAR



Oyuncuların, antrenörlerin ve personelin aşı alması gerekip gerekmediğine, NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) karar verecekleri açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, bir aşının gerekli olmaması durumunda, aşı olmamayı seçenler, ek sağlık ve güvenlik odaklı kısıtlamalara tabi tutulabilecekler.



Örneğin, aşıyı almayan kişilerin maske takması veya yaptıranlara göre daha sık test yaptırması gerekebilecek.



Takımlar, kurallara uymadıkları ve herhangi bir "potansiyel veya fiili ihlali ve / veya bu tür bir ihlal nedeniyle ekip tarafından uygulanan herhangi bir disiplini" bildirmedikleri takdirde cezalandırılabilecek ve ekipler, protokolleri defalarca ihlal ettikleri takdirde, daha fazla "gelişmiş disiplin" ile karşı karşıya kalacaklar.



