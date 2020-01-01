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NBA'den, siyahi topluma yardım amaçlı, 300 milyon dolarlık bağış!

NBA takım sahipleri, önümüzdeki 10 yıl boyunca siyahi toplumun ekonomik büyümesini hızlandırmayı amaçlayan bir hayır kurumuna, toplam 300 milyon dolar katkıda bulunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA takım sahipleri, önümüzdeki 10 yıl boyunca siyahi toplumun ekonomik büyümesini hızlandırmayı amaçlayan bir hayır kurumuna, toplam 300 milyon dolar katkıda bulunacak.

Vakıf, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile ortaklaşa başlatılıyor. NBA, eğitim, istihdam ve kariyer gelişimine dayalı önemli yapıları çevreleyen geniş çaplı faaliyetleri destekleyecek.

NBPA Başkanı Chris Paul, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu vakfın oluşturulması, siyahi toplum için daha fazla fırsat geliştirmek adına önemli bir adım. Bu uzun vadeli eşitlik ve adalet mücadelesine olan bağlılıklarından dolayı ligimiz ve oyuncularımızla gurur duyuyorum ve anlamlı kurumsal değişim için bir şeyleri zorlamaya devam etmenin yollarını bulmaya devam edeceğimizi biliyorum."

Oluşturulan vakıf, siyahi topluluklara daha iyi bir fırsat sağlamak adına, 30 ekibin kolektif kaynaklarını kullanacak.

NBA başkan Adam Silver, konuyla ilgili "30 ekibin, oyuncuların ve ligin kolektif kaynaklarını siyahi Amerikalılar için anlamlı olacak ekonomik fırsatlar yaratmak adına kullanmaya adadık. Takım pazarlarımızda ve ulusal düzeyde odaklanmış programlar aracılığıyla, açık ve spesifik performans ölçümleriyle birlikte, siyahi toplum içinde önemli ekonomik hareketlilik yaratmak olan ortak hedeflerimizi ilerletebileceğimize inanıyoruz."


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