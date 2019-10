NBA'den scoutlara izin çıktı!

NBA'in, takım scoutlarının hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avustralya Ulusal Basketbol Ligi takım antrenmanlarına katılmalarına izin vereceği açıklandı. Bu karar ile, takımlara gönderilen önceki bir karar tersine çevrilmiş oldu.



The Athletic'ten Shams Charania, ESPN'den Jonathan Givony'in NBA takımlarına bu hafta New Zealand Breakers takımının antrenmanlarına temsilci göndermelerine izin verilmediğini bildirmesinin ardından, bu haberi bildirdi.



Breakers, önce Memphis Grizzlies'e, sonra da Perşembe günü Oklahoma City Thunder'a karşı hazırlık maçları oynayacak.



RESMEN DUYURMADIKLARI İÇİN..



Breakers guardı RJ Hampton ve Illawarra Hawks guardı LaMelo Ball, bu antrenmanların bir parçası olacak. Her iki oyuncunun da 2020 Draftında yüksekten seçilme ihtimali bulunuyor.



Givony'in raporu, iki oyuncunun da NBA Draftına gireceklerini henüz resmen ilan etmedikleri için, ligin iletişim kurallarına tabi olduğunu belirtti.



NBA takımlarının, kolej basketbolu oyuncularının düzenli takım antrenmanlarına katılmaları yasak. Takımların, uluslararası takımlar arasındaki uluslararası antrenmanlara katılmasına izin veriliyor. Scoutlar uzun süredir tüm maçlara katılabiliyorlardı.



ARTIK KURAL BELİRGİN BİR HAL ALDI



Ball ve Hampton, ABD dışında üç yıl kalmadıkları için uluslararası oyuncular olarak kabul edilmiyorlar.



Geçmişte, Givony, NBA ekiplerinin, bir one-and-done durumu içinde yurt dışında oynayan Amerikan oyuncuları, lig yönetiminden izin almadan seyahat edebileceğini ve bunun karşılığında bir ceza olmadığını belirtmişti. Ancak hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden Breakers, bu kuralları netleştirmiş oldu.