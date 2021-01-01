NBA'den Paul George'a, 25 bin dolar para cezası!

NBA, LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Çarşamba günü Dallas Mavericks'e karşı alınan mağlubiyet sonrası hakemler hakkında yaptığı olumsuz yorumlar nedeniyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



George'un eleştirisi, Clippers'ın karşılaşmada serbest atış çizgisine sadece 11 kez gitmesinin ardından, boyalı alanda çalınmayan düdüklerden ötürü kaynaklanmıştı.



PG, konuyu hakemlerle ele aldığını ve aldığı yanıtların "yalan dolan" olduğunu söylemişti:



"Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bir sürü yalan dolan işte. Onlar gerçeği biliyor."



Second Spectrum'a göre LA ekibi, Çarşamba günkü maçta boyalı alanda yalnızca dört faul düdüğü almıştı ve böylece sezonda en az düdük alan beşinci takım olmuştu.



Mavs'e karşı aldığı mağlubiyetle son yedi maçta beşinci yenilgisini almış olan Clippers, bu gece Staples Center'da Charlotte Hornets'ı ağırlayacak.



