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NBA'den, oyunculara formadaki soyadlarını değiştirme olanağı!

The Athletic'den Shams Charania, NBA oyuncularının, lig Temmuz ayı sonunda yeniden başladığında formalarının arkasındaki soyadlarını sosyal adalet ifadeleriyle değiştirme seçeneğine sahip olabileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania, NBA oyuncularının, lig Temmuz ayı sonunda yeniden başladığında formalarının arkasındaki soyadlarını sosyal adalet ifadeleriyle değiştirme seçeneğine sahip olabileceklerini söyledi.

Bu hamle, WNBA takımı Las Vegas Aces yıldızı Angel McCoughtry liderliğindeki WNBA oyuncularının, polis vahşeti kurbanlarının adlarına formalarında yer vermeye izin veren bir dilekçeye benzer şekilde ilerliyor.

Charania, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) Cumartesi akşamı planla ilgili ayrıntılar gönderdiğini ve şu anda lig ve forma ortağı Nike ile birlikte çalıştığını belirtti.


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