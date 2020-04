NBA'den, New York'a 1 milyon adet maske yardımı!

NBA'in, koronavirüs için 1 milyon maske bağışladığı açıklandı.



Tüm dünya devam eden koronavirüs salgınıyla boğuşurken, NBA, salgından en çok etkilenen New York şehrine yardım etmek için adım attı.



New York Valisi Andrew Cuomo'dan gelen bir tweet'e göre, NBA son derece bulaşıcı virüsün yayılmasını sağlamaya yardımcı olmak için, şehrin işçilerine bir milyon cerrahi maske bağışladı:



"NBA, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Çin Başkonsolosu Huang Ping ile işbirliği içinde, New York'un temel çalışanları için oldukça ihtiyaç duyulan 1 milyon adet cerrahi maskeyle katkıda bulunuyor. New York size teşekkür eder. Kritik ihtiyaç duyulan bu kişisel koruyucu ekipman armağanları için minnettarız."



New York bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs vakalarının çoğunu bulundurduğu, 113 bin 704 ile zirve vakaya sahip. Şehirde aynı zamanda tüm ülkede en yüksek sayı olan 3.500'den fazla ölüm gerçekleşmiş durumda.



Amerika Birleşik Devletleri 300.000'den fazla olmak üzere, rekor ile en fazla hastalık vakasına sahip olduğundan, New York'un toplamı, koronavirüs vakaları açısından sadece İspanya ve İtalya'nın arkasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.