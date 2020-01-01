NBA'den, Morris'e 35 bin dolar para cezası!

NBA, LA Clippers ve Dallas Mavericks arasındaki birinci tur serisinin 6. maçının ilk çeyreğinde, Clippers forveti Marcus Morris'in, Mavericks süperstarı Luka Doncic'e "omuzlarının üzerinden pervasızca vurması" nedeniyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Olay sonrasında Morris oyundan atılmıştı ve Clippers, 111-97'lik galibiyetle seriyi atlamayı başarmıştı.



Doncic, seri boyunca Morris ile önceki karşılaşmaları gerekçe göstererek maçtan sonra bunu "korkunç bir faul" olarak nitelendirmiş ve "İlk maçta yaptığının gerçekten kasıtlı olmadığını umuyordum, ama bu maçtaki faule baktığımda, ne düşündüğümü biliyorsunuz. Bu tür bir oyuncuyla uğraşmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Morris, 5. maçta Doncic'in yakın zamanda burkulan ayak bileğine basmış, ancak Clippers veteranı bu temasın kasıtlı olduğunu reddetmişti.



Doncic de, 6. maçtaki bir davranışından ötürü NBA'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Kiki VanDeWeghe'nin disiplininden kaçamadı. All-Star oyuncu, üçüncü çeyrekte oyun topunu bir hakemin bacaklarına fırlattığı için 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



