NBA'den, Morris ve Cousins'a para cezası geldi!

NBA, Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris ve Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins'a, Lakers ve Rockets arasındaki maç sırasında yaşadıkları sürtüşmeden ötürü para cezaları verdi.



Lig, Morris'e 35.000 dolarlık bir para cezası verirken, Cousins 10.000 dolarlık daha küçük bir para cezasına çarptırıldı.



NBA'in konuyla ilgili resmi duyurusu şu şekildeydi:



"Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Kiki VanDeWeghe, saha içindeki bir tartışmada içinde bulundukları rollerden ötürü, Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris'in 35.000 dolar, Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins'ın ise 10.000 dolarlık birer para cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.



Lakers'ın Toyota Center'da 10 Ocak'ta Rockets karşısında aldığı 120-102 galibiyetin ilk çeyreğinin bitimine 2:15 kala gerçekleşen olay, Morris'in Rockets'tan Jae' Sean Tate'i yere iterek 'Flagrant faul 1' (Sportmenlik dışı faul) cezası almasıyla başladı.



Cousins, olayı Morris'i yere iterek devam ettirdi. Morris, Cousins'ın peşinden koşarak, kendisini iterek ve agresif bir şekilde peşine düşerek durumu daha da kızıştırdı. Morris'e teknik faul verildi ve oyundan atıldı."



İkilinin arasındaki sürtüşme şu şekilde gerçekleşmişti:



