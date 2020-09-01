NBA'den, Marcus Smart'a 5 bin dolar "flop" cezası!

NBA, Doğu Konferansı yarı finallerinin 2. maçında Toronto Raptors'a karşı hakemi kandırmaya yönelik hareket yaptığı için, Boston Celtics guardı Marcus Smart'a 5 bin dolar para cezası verdi.Smart, Salı günü oynanan maçın üçüncü çeyreğinde, Raptors forveti Pascal Siakam ile açıkça temasa geçtikten sonra zemine düşmüştü. Siakam için başlangıçta faul kararı verilse de, Raptors koçu Nick Nurse karara meydan okuyarak bunu ters çevirmişti.NBA playoff kurallarına göre, oyuncular ilk 'flopping' suçları için 5 bin dolar, ikincisi için 10 bin dolar, üçüncüsü için 15 bin dolar, dördüncüsü için ise 30 bin dolar ceza ödüyorlar. Beş veya daha fazla kez flop yapan herhangi bir oyuncu ise askıya alınma cezasıyla karşı karşıya kalıyor.Smart'ın ceza almasına sebep olan pozisyon ise şu şekildeydi: