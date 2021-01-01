NBA'den Malik Beasley'ye 12 maç uzaklaştırma cezası!

NBA, Minnesota Timberwolves guardı Malik Beasley'nin geçtiğimiz ölü sezonda kendisine yöneltilen suçlamalardan kaynaklanan davranışları nedeniyle, 12 maç uzaklaştırma cezası aldığını duyurdu.



Beasley, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süre zarfında geçmişte verdiğim kararları değerlendireceğim. Bu zor zamanda beni destekleyen harika taraftarlarımızdan özür diliyorum ve çok yakında daha iyi bir kişi ve oyuncu olarak geri döneceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.



Beasley'ye, Eylül ayında bir aileyi silahla tehdit etme ve uyuşturucu bulundurma suçlarından dava açılmıştı. Bu ayın başlarında alınan karara göre Beasley, bu sezonun sona ermesinin ardından Hennepin İlçe Çalışma Evi'nde 120 gün toplum hizmetinde bulunacak.



Geçtiğimiz ölü sezonda Timberwolves ile dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 33 maçta kariyerinin en iyi sayı (20.5), ribaund (4.6) ve asist (2.5) ortalamalarına sahipti.



Beasley'nin cezası, Timberwolves'un Cumartesi gecesi Washington Wizards'a karşı oynayacağı maçla başlayacak ve 27 Mart'ta Houston Rockets karşısında oynanacak karşılaşmayla sona erecek.



