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NBA'den koçların kıyafet yönetmeliğine ve maske kurallarına düzenleme

NBA'in, 22 Aralık'ta 2020-21 sezonunun başlangıcına hazırlanırken, devam eden KOVID-19 salgını sırasında yüz kapama kurallarına ilişkin bir not yayınladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 22 Aralık'ta 2020-21 sezonunun başlangıcına hazırlanırken, devam eden KOVID-19 salgını sırasında yüz kapama kurallarına ilişkin bir not yayınladığı bildirildi.

Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre, koçların arenalarda ve takım tesislerinde maske takmaları gerekecek ve maskelerini "şartlar altında temel koçluk görevlerini yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun süre" aşağı çekemeyecekler.

Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre, yeni maske kuralları "yaştan bağımsız olarak" tüm antrenörler için geçerli olacak.

Ligdeki takımlar, 11 Mart'taki sezon ertelemesinden bu yana ilk kez bu sezon normal seyahatlerine devam edecek ve kendi sahalarında oynayacaklar.

Florida'da maskelerin farkındalığını artırmak adına daha büyük bir hareketin parçası olarak maske takan Miami Heat koçu Erik Spoelstra, yeni kuralların, halkı yüzlerini kapatmaya teşvik edeceğinden umutlu olduğunu belirtti:

"Birincisi, bir alışkanlık haline geldi. İkincisi, insanların maskelerin bir fark yarattığını ve bunu fark etmelerini sağlamak için, platformumuzu kullanmaya devam etmek istiyoruz. Sürekli taktığımızı ve bir sorun yaşamadığımızı görürlerse ve bunun önemini anlarlarsa, umarım bu, bunu her yerde normalleştirebilir."

Reynolds'a göre, maske zorunluluğuna ek olarak, NBA, takım elbise ceketleri veya spor ceketler için zorunluluğu ortadan kaldırmak adına koçluk kıyafet yönetmeliğini değiştirdi, ancak yine de "iş kıyafeti" giyilmesi gerekecek.


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