NBA'den Kevin Durant'e, 50 bin dolar para cezası!

NBA, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in sosyal medyada saldırgan ve aşağılayıcı dil kullandığı için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Aktör Michael Rapaport, bu haftanın başlarında Durant'in kendisine karşı homofobik ve kadın düşmanı sözler sarfettiği mesajların ekran görüntülerini Twitter'da paylaşmıştı.



32 yaşındaki Durant, Perşembe günü bu ifadelerinden ötürü özür dilemişti.



Nets başantrenörü Steve Nash ise, takımın durumu organizasyon içinde ayrıca ele aldığını belirtmişti.



