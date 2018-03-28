Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

NBA'den ilk uluslararası gençler basketbol şampiyonası

NBA, dünya çapında 14 yaş ve altı en iyi erkek ve kız takımları için türünün ilk örneği olarak global gençler basketbol turnuvası olan Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nı basketbol severlerle buluşturuyor.

NBA, dünya çapında 14 yaş ve altı en iyi erkek ve kız takımları için türünün ilk örneği olarak global gençler basketbol turnuvası olan Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nı basketbol severlerle buluşturuyor. Orlando, Florida da bulunan dünyanın en iyi ESPN Wide World of Sports Complex'te 7-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyona 16 bölgesel şampiyondan oluşan erkek ve kız takımlarından oluşacak.

Dünyanın en iyi genç yeteneklerini ağırlayacak olan Jr. NBA Dünya Şampiyonası, genç basketbolunun gelişiminde yeni bir standardı belirleyecek dört temel değer üzerine odaklanacak – takım çalışması, saygı, kararlılık ve ortak yön –. ABD Basketbol ve FIBA işbirliğinde düzenlenen turnuva, katılan herkes için tecrübe geliştirmek için antrenörlerin uygun şekilde eğitilmesinin ve lisanslandırılmasının yanı sıra güvenli maç standartlarını destekleyecek.

Jr. NBA Dünya Şampiyonası, gençlerin oynaması gereken maç sayısına yaşa uygun sınırlamalar getirme dahil olmak üzere birçok şekilde sağlığı ve zindeliği destekleyen NBA ve ABD Basketbol Genç Oyuncular Kılavuzuyla birlikte yürütülecek. Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda katılan tüm antrenörlerin ayrıca eğitilmiş ve ABD Basketbol (ABD merkezli antrenörler) veya FIBA (uluslararası antrenörler) tarafından lisanslı olması gerekecektir.

Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda yarışan genç oyuncular yalnızca sahada birbirine rakip olmayacak, aynı zamanda saha dışı hayat becerileri eğitimi alacak ve NBA Cares topluluğunun hizmet projelerine katılacak.



NBA Başkanı Adam Silver; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası genç basketbolunu dünya çapında geliştirme gayretlerimizde önemli bir adımı teşkil ediyor. "Sahada göreceğimiz yüksek düzeyde rekabetin yanı sıra, katılımcılar NBA ve WNBA tecrübeli oyuncuları ve antrenörlerinden maça dair değerleri ve en uygun eğitim tekniklerini öğrenecek." şeklinde konuştu.

Cleveland Cavaliers takımının oyun kurucusu ve üç kez NBA Şampiyonu olan Dwyane Wade ve Los Angeles Sparks'ın forveti ve aynı zamanda WNBA Şampiyonu Candace Parker, Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda global elçiler olarak yer alacak.

Wade; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda global elçi olarak görev alacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Basketbol benim ve ailem için çok şey ifade ediyor ve ben de NBA'nin dünya çapında gelecek nesil oyuncuları için gençlere yönelik maçları geliştirmesine katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Parker ise şu şekilde konuştu; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası ABD ve dünya gençliğini anlamlı bir amaç doğrultusunda birleştiren mükemmel bir girişim. "Global bir elçi olarak, katılımcılar üzerinde gerek saha içinde, gerekse saha dışında pozitif bir etki yaratmayı çok istiyorum".




Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nın çeşitli mecralarda yayınlanacak ABD ve uluslararası müsabakaları 2018 yılının bahar aylarında açıklanacak. Yeni oluşturulan ABD bölgesel turnuvalarını (Orta Amerika, Orta Atlantik, Ortabatı, Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güney, Güneydoğu ve Batı) kazanan erkek ve kızlar ve sekiz uluslararası bölgeyi (Afrika & Orta Doğu, Asya Pasifik, Kanada, Çin, Avrupa, Hindistan, Meksika ve Güney Amerika) temsil eden takımlar, ESPN Wide World of Sports Complex'teki açılış töreninde karşılaşacak.

Uluslararası yarışma, Jr. NBA'in dünya çapında belirlediği amacını destekleyecek. 2017-18 sezonunda, NBA birçok kamp, klinik, yetenek karşılaşmaları, lig maçı ve sosyal yardım faaliyetleri ile 71 ülkede 26 milyonu aşkın gence ulaşacak.

Jr. NBA Dünya Şampiyonası, tekli eleme şeklinde erkek ve kız turnuvaları ile rövanş usulü maçları kapsayan ABD ve uluslararası gruplar olarak ayrılacak. ABD ve uluslararası grupların kazananları 12 Ağustos'ta yapılacak şampiyonaya katılım hakkı kazanacak.

Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nın medya ve pazarlama ortakları ileri bir tarihte açıklanacak.

Jr. NBA Dünya Şampiyonası hakkında daha fazla bilgi almak için, jrnba.com/worldchampionship adresini ziyaret edebilirsiniz. Jr. NBA Dünya Şampiyonası'na katılacak takımlar için başvurular henüz açılmadı, fakat çevrimiçi olarak kaydolan takımlar kayıt bilgileri gelir gelmez bilgilendirilecektir.


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Washington Wizards point guardı John Wall, "harika hissettiğini" fakat ne zaman parkelere döneceğinden emin olmadığını söyledi.
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards ekibinin eğer kendine gelmezse, "playofflarda kıçlarının tekmeleneceğini" söyledi.
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın süperstar ismi Stephen Curry olmadan da "herkesi yenebileceklerini" söyledi.
Los Angeles Lakers guardı Isaiah Thomas'ın, kalçasındaki sakatlığı sonrası durumu değerlendirmek adına takımı terkettiği açıklandı.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in menajeri Maverick Carter'ın açıklamasına göre, LeBron'un vücudunu üst düzey performans göstermesi için sağlıklı tutması adına, antrenman ve diyetine yıllık 1.5 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.
Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving'in, bugün uzun süredir ağrısı olduğu sol dizinden ufak bir operasyon geçireceği açıklandı.
San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, kariyeri boyunca Tim Duncan'ın "başına gelen en iyi şey" olduğunu söyledi.
Eski NBA yıldızı Ray Allen, önümüzdeki günlerde çıkacak kitabı "From the Outside: My Journey through Life and the Game I Love"'da, eski takım arkadaşı Paul Pierce'ın enerjisini harcamaya değer görmediği rakiplere karşı "aktif dinlendiğini" iddia etti.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası Avrupa Kampı, 30 Nisan – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Slovenya'nın Rogla şehrinde düzenlenecek.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Toronto Raptors'a karşı gösterdiği 35 sayı, 17 asist ve 0 top kaybı performansı ve alınan galibiyetle ilgili, "Takımlarımın neler yapabileceğini sizlere hatırlatmama gerek yok" ifadesini kullandı.
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, takımın süperstarı James Harden'ın gördüğü "en iyi hücum oyuncusu" olduğunu söyledi.
Emekli NBA oyuncusu Carlos Boozer, eski Indiana Pacers pivotu Roy Hibbert'ı neden hiç sevmediğini anlattı ve Hibbert'ın "bir tuvalet kağıdı misali yumuşak" olduğunu söyledi.
Oklahoma Üniversitesi guardı Trae Young, NBA Draftına katılacağını açıkladıktan sonra New York Knicks tarafından seçilebilme ihtimalinin bir "lütuf" olacağından bahsetti.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, konferanslarda playofflara katılabilmek için son iki sıralamadaki takımların kendi aralarında turnuva yapması fikrinin "Tırt" olduğunu söyledi.
San Antonio Spurs guardı Manu Ginobili, uzun bir süredir sakatlığı yüzünden forma giyme şansı bulamayan ve sezon bitmeden döneceğine dair iddialar bulunan Kawhi Leonard'ın bu sezon dönmeyeceğini söyledi.
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, uzun süreden beri istikrarlı duruşunu sergileyemedikleri bu sezonun bir "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.
Golden State Warriors, bir süredir sakatlığından dolayı forma giyme şansı bulamayan Stephen Curry'nin hedefinin Cuma günkü Atlanta Hawks maçına dönmek olduğunu bildirdi.
Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, yeni takımındaki alışma ve geçiş sürecinin oldukça hızlı olduğunu ve bir organizasyonun gerçekten neye benzediğini farkettiğini söyledi.
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
Milwaukee Bucks veteranı Jason Terry, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'dan büyük övgüyle bahsetti ve kendisinin boyalı alanda "Wilt Chamberlain" kadar etkili olduğunu söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal