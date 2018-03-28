NBA'den ilk uluslararası gençler basketbol şampiyonası

NBA, dünya çapında 14 yaş ve altı en iyi erkek ve kız takımları için türünün ilk örneği olarak global gençler basketbol turnuvası olan Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nı basketbol severlerle buluşturuyor. Orlando, Florida da bulunan dünyanın en iyi ESPN Wide World of Sports Complex'te 7-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyona 16 bölgesel şampiyondan oluşan erkek ve kız takımlarından oluşacak.
Dünyanın en iyi genç yeteneklerini ağırlayacak olan Jr. NBA Dünya Şampiyonası, genç basketbolunun gelişiminde yeni bir standardı belirleyecek dört temel değer üzerine odaklanacak – takım çalışması, saygı, kararlılık ve ortak yön –. ABD Basketbol ve FIBA işbirliğinde düzenlenen turnuva, katılan herkes için tecrübe geliştirmek için antrenörlerin uygun şekilde eğitilmesinin ve lisanslandırılmasının yanı sıra güvenli maç standartlarını destekleyecek.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası, gençlerin oynaması gereken maç sayısına yaşa uygun sınırlamalar getirme dahil olmak üzere birçok şekilde sağlığı ve zindeliği destekleyen NBA ve ABD Basketbol Genç Oyuncular Kılavuzuyla birlikte yürütülecek. Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda katılan tüm antrenörlerin ayrıca eğitilmiş ve ABD Basketbol (ABD merkezli antrenörler) veya FIBA (uluslararası antrenörler) tarafından lisanslı olması gerekecektir.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda yarışan genç oyuncular yalnızca sahada birbirine rakip olmayacak, aynı zamanda saha dışı hayat becerileri eğitimi alacak ve NBA Cares topluluğunun hizmet projelerine katılacak.
NBA Başkanı Adam Silver; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası genç basketbolunu dünya çapında geliştirme gayretlerimizde önemli bir adımı teşkil ediyor. "Sahada göreceğimiz yüksek düzeyde rekabetin yanı sıra, katılımcılar NBA ve WNBA tecrübeli oyuncuları ve antrenörlerinden maça dair değerleri ve en uygun eğitim tekniklerini öğrenecek."
şeklinde konuştu.
Cleveland Cavaliers takımının oyun kurucusu ve üç kez NBA Şampiyonu olan Dwyane Wade ve Los Angeles Sparks'ın forveti ve aynı zamanda WNBA Şampiyonu Candace Parker, Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda global elçiler olarak yer alacak.
Wade; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nda global elçi olarak görev alacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Basketbol benim ve ailem için çok şey ifade ediyor ve ben de NBA'nin dünya çapında gelecek nesil oyuncuları için gençlere yönelik maçları geliştirmesine katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."
dedi.
Parker ise şu şekilde konuştu; "Jr. NBA Dünya Şampiyonası ABD ve dünya gençliğini anlamlı bir amaç doğrultusunda birleştiren mükemmel bir girişim. "Global bir elçi olarak, katılımcılar üzerinde gerek saha içinde, gerekse saha dışında pozitif bir etki yaratmayı çok istiyorum".
Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nın çeşitli mecralarda yayınlanacak ABD ve uluslararası müsabakaları 2018 yılının bahar aylarında açıklanacak. Yeni oluşturulan ABD bölgesel turnuvalarını (Orta Amerika, Orta Atlantik, Ortabatı, Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güney, Güneydoğu ve Batı) kazanan erkek ve kızlar ve sekiz uluslararası bölgeyi (Afrika & Orta Doğu, Asya Pasifik, Kanada, Çin, Avrupa, Hindistan, Meksika ve Güney Amerika) temsil eden takımlar, ESPN Wide World of Sports Complex'teki açılış töreninde karşılaşacak.
Uluslararası yarışma, Jr. NBA'in dünya çapında belirlediği amacını destekleyecek. 2017-18 sezonunda, NBA birçok kamp, klinik, yetenek karşılaşmaları, lig maçı ve sosyal yardım faaliyetleri ile 71 ülkede 26 milyonu aşkın gence ulaşacak.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası, tekli eleme şeklinde erkek ve kız turnuvaları ile rövanş usulü maçları kapsayan ABD ve uluslararası gruplar olarak ayrılacak. ABD ve uluslararası grupların kazananları 12 Ağustos'ta yapılacak şampiyonaya katılım hakkı kazanacak.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası'nın medya ve pazarlama ortakları ileri bir tarihte açıklanacak.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası hakkında daha fazla bilgi almak için, jrnba.com/worldchampionship
adresini ziyaret edebilirsiniz. Jr. NBA Dünya Şampiyonası'na katılacak takımlar için başvurular henüz açılmadı, fakat çevrimiçi olarak kaydolan takımlar kayıt bilgileri gelir gelmez bilgilendirilecektir.