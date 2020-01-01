NBA'den ilk Juneteenth izni!

NBA, çalışanlarına tarihte ilk kez Juneteenth* için izin verdi.



(Juneteenth, 19 Haziran 1865'te Teksas'taki tüm kölelerin artık özgür olduğunun ilan edildiği, her yıl kutlanan bir Teksas devlet bayramı.)



Ligin tüm çalışanlarına Juneteenth için ücretli bir gün izin vermeyi seçtiği bildirildi ve bu, lig tarihinde ilk kez gerçekleşti.



Undefeated'dan Marc J. Spears'ın açıklamaları şu şekildeydi:



"Bir lig kaynağına göre, NBA, 19 Haziran'da çalışanlara siyahi tarih ve ülkedeki mevcut ırk durumu hakkında düşünme şansı vermek adına tatil verdi."



Juneteenth, 19 Haziran 1865'de ABD'de köleliğin sona ermesinin anısınu kutluyor. O gün, Birlik askerleri Galveston'a giderek savaşın sona erdiğini ve dönemin başkanı Abraham Lincoln'ın Kurtuluş Bildirisi, köleliği 1 Ocak 1863'te sona erdirdikten iki yıl sonra, köleleştirilenlerin özgür olduklarını duyurmuştu.



Daha önce, başkan Adam Silver, ülke çapında barışçıl protestolarda yer alan oyunculara ve NBA kişiliklerine desteğini gösteren resmi bir açıklama yapmıştı.



