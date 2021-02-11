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NBA'den, hakeme küfreden Trae Young'a para cezası!

NBA'in, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ı, bir maç hakemine karşı uygunsuz bir dille konuştuğu için 20 bin dolar para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ı, bir maç hakemine karşı uygunsuz bir dille konuştuğu için 20 bin dolar para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Olay, Hawks'ın Çarşamba gecesi Dallas'ta Mavericks'e karşı bir sayıyla kaybettiği maçın hemen ardından meydana gelmişti.

Lig, Young'ın çalmayan bir düdüğe yaptığı itiraz ettiği pozisyonu değerlendirdi. Kurallara göre, Mavericks pivotu Willie Cauley-Stein, arkadan yaptığı bir perdelemede normal bir adım atma hakkına sahipti ve bunu yaparak, Young ile arasında faul olmayan bir temas gerçekleşmişti. 

Young, karşılaşmadan sonra çalınmayan bu düdükle ilgili şu şekilde şikayette bulunmuştu:

"Dört saniye kala maçı kazanmaya çalışırken toptan kaçacak değilim. İşin en sinir bozucu kısmı bu. Maçın sonunda bir pozisyon oynama fırsatına sahip olmamak, gerçekten sinir bozucu."


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