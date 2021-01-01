NBA'den, genişleme takımları için 2.5 milyar dolarlık fiyat etiketi!

ESPN'den Brian Windhorst'a göre, lig ofisindeki yetkililer, yakın gelecekte NBA'e katılacak iki genişleme takımı için 2.5 milyar dolarlık bir fiyat etiketi açıkladı.



Windhorst'e göre, diğer büyük gelir akışlarından farklı olarak, takım sahipleri, ekip başına 160 mliyon dolar olabilecek bu parayı oyuncularla paylaşmak zorunda kalmayacak ve bu da şu anda biriken borcu etkili bir şekilde ortadan kaldırabilecek.



Seattle veya Las Vegas gibi şehirlerden birden fazla teklif gelebileceği, bir süredir konuşulmuştu.



Kısa süre önce 1.66 milyar dolara satılan Utah Jazz'in yanı sıra, Minnesota Timberwolves da şu anda satışta ve 1.5 milyar dolardan daha az bir miktara satılabileceğinden ötürü, bu durum NBA için bir piyasa düzeltmesi olduğunu gösterebilir.



