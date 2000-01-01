"NBA'den bazıları, Heat'in Finallere çıkışını 'şans eseri' olarak görüyor" iddiası

Miami Heat'in geçtiğimiz sezon NBA Finalleri'ne yükselmesinin, ligdeki bazı insanlar tarafından "şans eseri" olarak düşünüldüğü bildirildi.



Heat, geçtiğimiz sezon 2020 NBA Finalleri'ne yükselerek beklentileri aşmıştı.



Bununla birlikte, ESPN.com'dan Zach Lowe'a göre ligdeki bazı kişiler, bubble'ın doğası gereği Heat'in Finallere gitmesini pek meşru bulmuyor:



"Ligde Miami'nin Finallere çıkmasını şans eseri ve bubble'ın tuhaflığının ürünü olarak gören bazı şüpheciler var. Miami'nin militarist kültürünün ve bubble'ın sadece basketbola yönelik ortamının, Heat'i sağlamlaştırdığına şüphe yok. Bu ortam diğer takımları etkilemişti."



Heat, 2019-20 normal sezonunu 44-29'luk bir dereceyle tamamlamış ve Doğu Konferansı sıralamasında 5 numaraya yerleşmişti.



Heat, playofflardaki ilk turda Indiana Pacers'ı süpürmüş ve ikinci turda beş maçta ligin en iyi derecesini tutturmuş olan Milwaukee Bucks'ı elemişti.



Doğu Konferansı Finalleri'nde ise Heat, Boston Celtics ile biraz daha zorlanmasına rağmen, altı maçta seriden yükselmeyi başarmıştı.



Heat'in büyülü koşusu Finallerde sona ermiş ve ekip, altı maçta Los Angeles Lakers'a kaybetmişti.



Yine de Heat, Finaller sırasında birden fazla maçta yıldızları Bam Adebayo ve Goran Dragic olmamasına rağmen elinden geleni yapmıştı.



