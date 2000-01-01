NBA'den 30 takıma, 30'ar milyon dolarlık KOVID-19 yardımı!

Sports Business Journal'dan John Lombardo'ya göre, NBA her takıma, KOVID-19 salgını sırasında finansmana yardımcı olmak adına, 30 milyon dolarlık nakit dağıtımı sağlayacak.



Ligin 900 milyon dolar toplamak için özel yerleştirme pazarını kullandığı ve bunun da şimdi nakit akışı sorunlarıyla ilgilenen takımlara yardımcı olacağı kaydedildi.



Bu senetlerin üç veya dört yıl içinde faizli olarak geri ödenmesinin beklendiği açıklandı.



Organizasyonlar için para getiren arenalara girişleri engelleyen bazı yerel kısıtlamalara rağmen, 22 Aralık'ta başlayacak 2020-21 sezonu ile, bu paranın özellikle değerli olabileceği düşünülüyor.



Birkaç takım, sezona tribünlerde taraftar olmadan başlayacaklarını duyurmuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Loweae göre, maçlar tüm yıl seyircisiz oynanırsa, lig, toplam gelirde yüzde 40'lık bir kayıp öngörüyor.



Ligin, pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunda gelirinin yüzde 10'unu kaybettiği bildirilmişti; bunlara 800 milyon dolar bilet ve yaklaşık 400 milyon dolar sponsorluk ve ürün gelirleri de dahildi.



Playoffları bubble içinde tamamlamak, paranın önemli bir kısmının telafi edilmesine yardımcı olarak, NBA'in sezonu 8.3 milyar dolarlık gelirle bitirmesini sağlamıştı.



