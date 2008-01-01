NBA'den, 1 Mayıs'ta antrenman tesislerini yeniden açma izni geldi!

NBA'in, takımların 1 Mayıs'ta yerel yönetimlerin evde kalma talimatlarını kolaylaştırdığı alanlarda, antrenman tesislerini yeniden açmalarına izin vereceği açıklandı.



Ekibin gönüllü ve bireysel antrenmanlara ev sahipliği yapmasına izin verileceği, ancak toplu antrenmanların hala yasak olduğu belirtildi.



NBA'in, diğer düzenlemeler üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyen piyasalardaki ekiplerle çalışacağı söylendi.



Takımların, oyuncularının genel fitness merkezlerinin aksine güvenli ve temiz ortamlarda egzersiz yapmalarını tercih ettiği aktarıldı.



NBC Sports Bay Area, şehrin sosyal mesafe emirleri nedeniyle, Golden State Warriors'ın antrenman tesisinin kapalı kalacağını söyledi.



New York Knicks ve Brooklyn Nets'in antrenman tesisleri de, NBA'in açıklamasına rağmen lokal düzenlemeler nedeniyle kapalı kalacaklar.



Lakin başkan Adam Silver'ın, Nets ve Knicks oyuncuları için New York valisi Andrew Cuomo'dan izin alabileceği de söylenenler arasında.



