Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'den, 1 Mayıs'ta antrenman tesislerini yeniden açma izni geldi!

NBA'in, takımların 1 Mayıs'ta yerel yönetimlerin evde kalma talimatlarını kolaylaştırdığı alanlarda, antrenman tesislerini yeniden açmalarına izin vereceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, takımların 1 Mayıs'ta yerel yönetimlerin evde kalma talimatlarını kolaylaştırdığı alanlarda, antrenman tesislerini yeniden açmalarına izin vereceği açıklandı.

Ekibin gönüllü ve bireysel antrenmanlara ev sahipliği yapmasına izin verileceği, ancak toplu antrenmanların hala yasak olduğu belirtildi.

NBA'in, diğer düzenlemeler üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyen piyasalardaki ekiplerle çalışacağı söylendi.

Takımların, oyuncularının genel fitness merkezlerinin aksine güvenli ve temiz ortamlarda egzersiz yapmalarını tercih ettiği aktarıldı.

NBC Sports Bay Area, şehrin sosyal mesafe emirleri nedeniyle, Golden State Warriors'ın antrenman tesisinin kapalı kalacağını söyledi.

New York Knicks ve Brooklyn Nets'in antrenman tesisleri de, NBA'in açıklamasına rağmen lokal düzenlemeler nedeniyle kapalı kalacaklar.

Lakin başkan Adam Silver'ın, Nets ve Knicks oyuncuları için New York valisi Andrew Cuomo'dan izin alabileceği de söylenenler arasında.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal