NBA'dekiler, Sexton'a "bench oyuncusu" gözüyle bakıyor!

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın, NBA'deki insanlar tarafından başlangıç kadrosu seviyesinde bir oyuncu olarak görülmediği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre, NBA'deki insanlar, Sexton'ın iyi bir "bench oyuncusu" olduğuna inanıyorlar.



Windhorst, Chris Fedor ve Hayden Grove'un sunduğu Wine and Gold Talk Podcast'inde konuk olduğunda, şunları söyledi:



"NBA'deki insanlarla Collin Sexton hakkında konuştuğumda, onun bir bench oyuncusu olduğunu düşündüklerini söylüyorlar. Eğer benchten gelen ilk guardınız oysa, bunun gerçekten iyi bir takımınız olduğu anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ama içinde olması gereken rol bu."



Sexton, 2019-20 sezonunda Cavaliers formasıyla 20.8 sayı, 3.0 asist, 3.1 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



