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NBA'deki her oyuncu için yeterli koronavirüs testi yok!

NBA'in, elindeki test eksikliğinden dolayı ligdeki her oyuncuyu koronavirüs için test edemediği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, elindeki test eksikliğinden dolayı ligdeki her oyuncuyu koronavirüs için test edemediği söylendi.

NBA, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için yapılan testinin pozitif çıkması sonrası, 2019-20 sezonunu en az 30 gün boyunca askıya almıştı. Takım arkadaşı Donovan Mitchell da aynı virüsü taşıyor.

The Athletic'ten Sam Amick, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak ülkenin geri kalanında olduğu gibi, burada, lig yetkililerinin oyuncularıyla ilgili olarak sorunun büyüklüğü hakkında net bir görüş elde etmesini engelleyen büyük bir durum var: Yeterli test yok. Ve lig sahipleri, Perşembe günü erken saatlerde Silver ve üst düzey yönetim ekibiyle bir görüşme yaptıklarında, kaynaklar iki şeyin çok açık olduğunu söyledi."

Ligin programı en az 30 gün süreyle askıya alınacak ve bu noktada eşi görülmemiş manzara yeniden değerlendirilecek.

"Birçok takım sahibi, ligdeki tüm oyuncuların test edilmesini isteyebilir, böylece hepsinin çalışabileceği tıbbi bir başlangıç çizgisi olabilir, ancak bu mümkün değildir. Zenginler ve ünlüler için bile değil. Yani henüz değil."

NBA başkanı Adam Silver, ligin yeniden başlayabileceğini söylemişti. Ayrıca 2019-20 sezonunun bitmiş olabileceğini de söylemişti.


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