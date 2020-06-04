NBA'de yeni düzen! Tek şehir 22 takım

Koronavirüs nedeniyle mart ayında maçları belirsiz bir süre erteleyen NBA yönetimi, şimdi organizasyonu geri döndürmek için kolları sıvadı. Çok sayıda geri dönüş teklifinin arasından NBA yönetimininin çekip çıkardığı teklif çok konuşuluyor; 22 takım ve tek şehir.Geçtiğimiz günlerde NBA'e yakın ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski'nin haberine göre NBA'in, 22 takımın yarışacağı yeni bir format üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda bu teklifini kulüplere ileteceği açıklandı. Bu teklif kulüpler tarafından kabul edilirse davet edilen bu 22 takım, 8 normal sezon maçı oynayarak playoff'a girecek.NBA'in davet götürmeye hazırlandığı takımlar ise ligdeki sıralamaya göre belirlendi.Bu sebeple Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda playoff potasındaki ilk 8 takım ile birlikte konferansında 8. sırada olan takımın en fazla 6.5 maç uzağında bulunan takımlar da alındı. Doğu Konferansı'nda 8. sırada bulunan Orlando ile 9. sıradaki Washington Wizards arasında 5.5 maç fark olduğu için Washington da bu 22 takım içine dahil edildi.Batı Konferansı'nda ise daha fazla takım çekişme içinde. 8. sırada bulunan Memphis Grizzlies ile 13. sırada bulunan Phoenix Suns arasında 6 maç fark olduğu için Batı'dan tam 13 takım turnuvaya davet edildi. Bunun sonucunda Batı'dan 13, Doğu'dan da 9 takım ile birlikte 22 takım oluşturuldu.Takımların playofflara doğru sıralamayla girebilmesi için oynanacak 8 maçlık turnuvada, konferansını 8. sırada bitiren takım ile 9. sırada bitiren takım arasında eğer 4 ya da daha az maç farkı oluşursa 8. sıra için çift elemeli bir "play-in" turnuvası düzenleyecek ve kazanan playoff'a katılacak. Şayet 5 maçtan fazla fark oluşursa 8. sıradaki takım doğrudan playoff'lara katılacak ve diğer takımlar sezonu tamamlayarak evlerine dönecek.Maçları Orlando'da bulunan Walt Disney World Resort'ta oynatmayı planlayan NBA yönetimi ligi 31 Temmuz'da başlatıp NBA Finalleri'ni de 12 Ekim'de bitirmeyi planlıyor.Yeni sezona ise 2020'nin Aralık ayında başlanılması planlanıyor. Ayrıca draft organizasyonu ve serbest oyuncu transfer döneminin de Ekim ayında sıralı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.Bununla birlikte oyuncuların sağlığını güvence altına alabilmek için belirlenen önlemlerdenbazıları şu şekilde:Oyuncuların maçlardan sonra salonda duş alması yasak olacak. Oyuncular, duş alabilmek için kendi otel odalarına dönmeyi bekleyecek.Benchteki oyuncular sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmak zorunda. Maçta forma giymeyecek oyuncuların ise benche oturması yasak olacak. Bu isimlerin karşılaşmaları tribünden takip etmesi zorunlu olacak.Play-offlara kadar oyuncuların ve koçların, aile üyeleri ya da yakın arkadaş gibi misafirlerini maçlarda ağırlaması yasak olacak.