NBA'de yeni Çin krizi!: "Sporcular suistimal ediliyor!"

Bir ESPN soruşturması, NBA çalışanlarının Çin'deki bir gençlik gelişim akademisindeki insan haklarıyla ilgili endişelerinden ötürü, şikayet ettiklerini ortaya çıkardı.



ESPN'in soruşturması, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong protestocularına destek vermesinin ardından başladığı kaydedildi.



Çin'deki üç NBA eğitim akademisindeki Amerikalı koçlar, lig yetkililerine Çinli ortaklarının "genç oyuncuları fiziksel olarak suistimal ettiğini ve eğitim veremediğini" söyledi. Sincan'daki Amerikalı koçların da sık sık taciz edildiği belirtildi.



"Eski bir lig çalışanı, Sincan'da çalışırken atmosferi 'II. Dünya Savaşı Almanyası' ile karşılaştırdı.



2016 yılında başlatılan program, NBA'in basketbol takıntılı bir pazarda yerel oyuncuları geliştirme stratejisinin bir parçası ve bu da NBA China'yı 5 milyar dolarlık bir işletme haline getirdi. Eski çalışanların çoğu anonimlik şartıyla konuştu, çünkü gelecekteki istihdam şanslarına zarar vermekten korkuyorlardı. NBA yetkilileri mevcut ve eski çalışanlardan bu hikaye için ESPN ile konuşmamalarını istedi. Eski bir koçun e-postasında, bir halkla ilişkiler yetkilisi şunları ekledi: 'Lütfen NBA'in sizi yanıt vermemeniz konusunda uyardığını belirtmeyin.'



Çin'de NBA için çalışan Amerikalı bir koç, projeyi 'sporcular için bir buhar kulübesi' olarak nitelendirdi.



En az iki antrenör genç oyunculara kötü muamele edildiğine inandıkları şeye karşılık olarak, görevlerini bıraktı."



"DAHA FAZLA GÖZETİM YAPMALIYIZ"



Lig son zamanlarda Sincan'daki akademi ile bağlarını kopardığını doğruladı, ancak bunun, bu tartışma ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. NBA başkan yardımcısı ve genel menajeri Mark Tatum, NBA'in Çin'deki akademi projesi ile "doğrudan gözetim" ihtiyacını fark ettiğini söyledi:



"Biraz tökezlendik. Burada öğrendiğimiz derslerden biri, daha fazla doğrudan gözetim ve gerektiğinde personel değişikliği yapabilmemiz gerektiğidir."



NBA'in Çin ile olan ilişkisi, bilindiği gibi ABD dışındaki en büyük piyasası ve Morey'nin tweet'inden bu yana tartışma konusu olmuştu.



