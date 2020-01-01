NBA'de yapılan son KOVID-19 testlerinde, hiç pozitif vaka çıkmadı!

NBA, ilk kez KOVID-19 testlerinden tamamen temiz çıktı ve sonuçların en son 13 Temmuz'da sunulduğundan beri test edilen 346 oyuncuda da pozitif vaka çıkmadığını duyurdu.



Bubble içindeki 13 Temmuz'daki ilk sonuç dalgasında, iki adet pozitif vaka bulunuyordu.



Lakin oyuncuların virüsten kaçınmayı başarması, bubble'da hiç KOVID-19 bulunmadığı anlamına gelmiyor ve takım personeli ile tatil köyü personelinin maruz kalabileceği düşünüldüğünde, ligin bu konuda uyanık davranmaya devam edeceği biliniyor.



Ligin şimdiye dek karantina protokollerine sıkı sıkıya bağlı olduğu gözlemlenmişti. NBA oyuncuları Bruno Caboclo ve Richaun Holmes, kendi karantinalarını bozdukları için disipline edilmişlerdi ve geri dönmeleri öncesi, tekrar karantinadan geçmeleri gerekecek.



Zion Williamson ve Montrezl Harrell'ın da ailevi nedenlerle bubble'ı terk ettikleri biliniyor.



