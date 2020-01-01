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NBA'de toplam oyuncu sayısı düşebilir!

NBA'in, 2020-21 sezonunda daha az toplam oyuncuya sahip olabileceği ve ekiplerin daha düşük maaş sınırı ve gelirlerde azalma ile para kurtarmak isteyebileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 2020-21 sezonunda daha az toplam oyuncuya sahip olabileceği ve ekiplerin daha düşük maaş sınırı ve gelirlerde azalma ile para kurtarmak isteyebileceği belirtildi.

The Athletic'e göre, çoğu takım sadece 14 oyuncu taşıyacak ve bu da izin verilen maksimum 15'ten bir oyuncu daha az oluyor. Bazı takımların ek paradan tasarruf etmek için sadece 13 oyuncu taşıyabileceği de konuşulanlar arasında.

Arka planda konuşan tanınmış bir menajer, The Athletic'e şunları söyledi:

"Bu yıldan önce, 2021'in mahsulünün ne olacağını biliyordunuz. Daha da kalabalık olacak, çünkü bu yaz 1 + 1'ler (ikinci sezon için bir oyuncu opsiyonu olan iki yıllık anlaşmalar) yaparak çok daha fazla sayıda oyuncuya sahip olacaksınız. Bu serbest oyuncu dönemine girip çıldırmayacağım için çok şanslıyım. Resmen bir kan banyosu olacak. Maaş sınırının ne olacağını bilmiyoruz, ancak aynı kalırsa, kaç takım sahibi 13'den fazla oyuncuyla gider ki?"


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