NBA'de Þubat ayýnýn oyuncularý, Harden ve Booker!

Phoenix Suns yýldýzý Devin Booker ve Brooklyn Nets süperstarý James Harden, Þubat ayý için sýrasýyla NBA Batý ve Doðu Konferansý'nda Ayýn Oyuncularý seçildiler.



Booker, Suns'ý Þubat ayýnda 27.9 sayý, 3.7 ribaunt ve 4.5 asist ortalamalarý ile 12-3 derecesine taþýdý ve genel olarak %52.3, üçlük çizgisi gerisinden ise %39.5 isabetle oynadý.



Harden, takým arkadaþý Kevin Durant'in yokluðunda Þubat ayýnda oynadýðý 13 maçta 25.6 sayý, 8.8 ribaund ve 10.7 asist ortalamalarý ile, Brooklyn'in hücum yükünü büyük oranda üstlendi.



Booker, Mart 2010'da Amar'e Stoudemire'dan bu yana Ayýn Oyuncusu ödülünü kazanan ilk Suns oyuncusu oldu.



Harden ise, ödülün ilk kez verildiði 1979-80 sezonundan ve Nisan 2007'de ödülü alan Vince Carter'dan bu yana, bu ödülü kazanan dördüncü Nets oyuncusu oldu.



Booker ve Harden, bu hafta sonu Atlanta'da 2021 NBA All-Star Maçý'nda rekabet edecekler.



