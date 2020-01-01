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NBA'de son testlerde, KOVID-19 pozitif çıkan olmadı!

NBA, geçtiğimiz hafta KOVID-19 testi yaptıran 495 oyuncunun hiçbirinden pozitif sonuç alınmadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, geçtiğimiz hafta KOVID-19 testi yaptıran 495 oyuncunun hiçbirinden pozitif sonuç alınmadığını duyurdu.

Lig geçtiğimiz hafta iki, 10 Aralık'ta ise yalnızca bir adet pozitif test sonucu bildirdiğinden ötürü, eğilim doğru yönde devam ediyor.

NBA'in 2 Aralık'ta açıklanan ilk tur testinde 546 oyuncudan 48'i pozitif çıkmıştı.

Pandemi protokolleri kapsamında, pozitif test sonucu alan herhangi bir ekip üyesi, CDC kılavuzuna uygun olarak NBA ve NBPA tarafından belirlenen kurallar uyarınca, uygun duruma gelene kadar izole olmak zorunda kalıyor.


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