NBA'de son takas tarihinin, 25 Mart olması planlanıyor

NBA'in 2020-21 sezonu için son takas tarihi olarak 25 Mart'ı belirlemeyi umduğu bildirildi.



Tercih edilen tarihin hala ligin yönetim kurulunun onayından geçmesinin gerektirdiği kayda geçti.



Ayrıca, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, oyuncuların serbest bırakılması ve başka bir takımın playoff kadrosu için uygun kalması için son tarihin 9 Nisan olacağı açıklandı.



Lig, 22 Aralık'ta kısaltılmış 72 maçlık bir sezona başlamak için hazırlanırken, takas ve serbest bırakılmak için son tarihler, henüz açıklanmayan önemli tarihlerden ikisi olarak dikkat çekiyor.



2020-21 sezonunun başlangıcının Ekim ortasından Aralık sonuna kadar ertelenmesiyle, yeni sezonun playofflarının, 22 Mayıs'ta geleneksel playoff formatıyla 18 Mayıs'ta başlayacak yeni bir play-in turnuvasıyla start alması planlanmıştı.



