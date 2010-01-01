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NBA'de son 10 yılın en unutulmaz hareketleri!

NBA'de geride bıraktığımız 2010'lu yılların en unutulmaz hareketlerini, iki parça halinde izleyin!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de geride bıraktığımız 2010'lu yılların en unutulmaz hareketlerini, iki parça halinde izleyin!

Bu hareketlerin ilki şurada:



İkincisi de şurada:


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