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NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

Koronavirüs nedeniye durdurulan Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının 31 Temmuz'da oynanacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 2019-2020 sezonunun kalan maçları 31 Temmuz'da oynanmaya başlanacak. 

NBA'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen ligin 22 takımla Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği duyuruldu.

 31 Temmuz'da başlayacak ligin 22 takımla gerçekleştirileceği ve her takımın normal sezonun bitimi için 8'er karşılaşmaya çıkacağı belirtildi.

Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı açıklandı.

Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçileceği aktarıldı.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 NBA Draft'ın 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

 

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