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NBA'de playofflar devam edecek mi? İşte karar

NBA'de son yaşanan gelişmeleri protesto için maçlara çıkmama kararı alan oyuncularla yapılan görüşmelerin ardından playoffların devam etmesi yönünde yeni bir karar alındı.

NBA'de son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto ederek dün gece boykot kararı alan oyuncular, yapılan görüşmelerin ardından playoff maçlarını tamamlama yönünde yeni bir karar aldı.

Bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - Denver Nuggets, Toronto Raptors - Boston CEltics ve Dallas Macericks - Los Angeles Clippers  maçları da ertelenecek ve yeni bir planlama yapılacak.

NBA yönetiminin, oyuncularla playoffların tekrar başlayacağı tarihin belirlenmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

 LeBron James: "Değişim talep ediyoruz"

NBA'de forma giyen birçok basketbolcu da sosyal medyada ülkedeki polis şiddetine tepki gösteren açıklamalar yaptı.

Lakerslı LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık." mesajını paylaşırken, Bucks'ın oyun kurucusu Sterling Brown, "(Polis şiddeti konusunda) Hiç harekete geçilmedi, bugün odak noktamız basketbol olamaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) ise 3 karşılaşma protestolar nedeniyle ertelendi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Blake'in vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti. Sokağa çıkma yasağına dün gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.



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