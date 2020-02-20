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NBA'de oyuncu maaşları azaltılacak mı?

NBA ve NBPA'in (Oyuncular Birliği Derneği) oyuncu maaşlarının olası azaltılmasını henüz tartışmadıkları söylendi.

Haber; Sporx.com
NBA ve NBPA'in (Oyuncular Birliği Derneği) oyuncu maaşlarının olası azaltılmasını henüz tartışmadıkları söylendi.

NBA'in toplu pazarlık anlaşması, ligin, diğer şeylerin yanı sıra salgınlar nedeniyle kaçırılan her maç için oyuncu maaşlarını 1/92.6 oranında azaltmasına izin veriyor.

New York Times ile konuşan bir kaynağa göre, NBA ve NBPA bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında henüz bir tartışma yapmış değil. Bu sezonun kalan maçlarının daha sonra oynanıp oynanmayacağı veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği de aynı şekilde belli değil.

NBA başkanı Adam Silver, bu konuyla ilgili "Elbette mümkün. Bu noktada henüz fazla şey bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncu maaşları basketbolla ilgili gelirin altında kalırsa, lig bu miktarın farkını oyunculara dağıtmak durumunda.


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