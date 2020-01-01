NBA'de önümüzdeki sezon da komple seyircisiz oynanabilir!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) Cuma gecesi yaptığı bir görüşmede, 2020-21 sezonunda hiçbir seyircinin maçlara katılmasına izin verilmeyeceğine inandıkları söylendi.



Bu detay, oyuncuların bu sezon Orlando'da oynamaya devam edebilecekleri lig hakkındaki endişelerini dile getirdikleri, daha büyük bir tartışmanın parçasıydı.



Konferans görüşmesi NBPA başkan yardımcısı Kyrie Irving tarafından düzenlenmişti ve NBPA başkanı Chris Paul da yer aldı.



NBPA liderlik kurulunun bir başka üyesi olan Garrett Temple'ın da görüşmeye katıldığı açıklandı.



80 oyuncuyu kapsayan tüm görüşmenin, bir saat 40 dakika sürdüğü belirtildi.



