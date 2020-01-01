NBA'de Noel Günü programı belli oldu!

NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 sezonunun Noel Günü maçları belli oldu.



Noel ile sezona hızlı bir başlangıç yapmak adına NBA, en iyi takımlarından bazılarını karşı karşıya getirecek.



25 Aralık'taki program, aşağıdaki şekilde ilerleyecek:



New Orleans Pelicans - Miami Heat

Golden State Warriors - Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets - Boston Celtics

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers

LA Clippers - Denver Nuggets



Salı günü başlamış olan bireysel antrenmanların yanı sıra, grup antrenmanlarının Pazar günü start alacağı da söylenenler arasında.



