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NBA'de Noel Günü programı belli oldu!

NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 sezonunun Noel Günü maçları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 sezonunun Noel Günü maçları belli oldu.

Noel ile sezona hızlı bir başlangıç yapmak adına NBA, en iyi takımlarından bazılarını karşı karşıya getirecek.

25 Aralık'taki program, aşağıdaki şekilde ilerleyecek:

New Orleans Pelicans - Miami Heat
Golden State Warriors - Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets - Boston Celtics
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers
LA Clippers - Denver Nuggets

Salı günü başlamış olan bireysel antrenmanların yanı sıra, grup antrenmanlarının Pazar günü start alacağı da söylenenler arasında.


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