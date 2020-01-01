NBA'de Noel Günü programı belli oldu!

NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 sezonunun Noel Günü maçları belli oldu.
Noel ile sezona hızlı bir başlangıç yapmak adına NBA, en iyi takımlarından bazılarını karşı karşıya getirecek.
25 Aralık'taki program, aşağıdaki şekilde ilerleyecek:
New Orleans Pelicans - Miami Heat
Golden State Warriors - Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets - Boston Celtics
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers
LA Clippers - Denver Nuggets
Salı günü başlamış olan bireysel antrenmanların yanı sıra, grup antrenmanlarının Pazar günü start alacağı da söylenenler arasında.