NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, sahasında Orlando Magic'i 122-115 yendi.



NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle "triple double" yaptığı maçta Magic'i 7 sayı farkla mağlup eden Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.



Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.



Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ve Oscar Robertson bunu başarmıştı.



Nets'te 42 sayı üreten Kevin Durant, maçın en skorer ismi olurken, Joe Harris 17, Jeff Green 10 sayılık katkı sağladı.



Magic'te ise Nikola Vucevic'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Terrence Ross 23 sayı kaydetti.



- Sonuçlar



San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91



Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115



Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113



Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104



Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120



Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106



