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NBA'de haftanın oyuncuları Ingram ve Sabonis oldu!

New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram ve Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis, NBA'de 1'inci hafta için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram ve Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis, NBA'de 1'inci hafta için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Ingram, üç maçta 26.7 sayı, 7.3 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları yakalarken, Pelicans ekibi haftayı 2-1'lik bir seriyle kapattı.

Ingram'ın hafta içindeki performansları:

23 Aralık: 24 sayı (10-19 şut isabeti), 11 asist, 9 ribaund, 3 top çalma, 1 blok
25 Aralık: 28 sayı (7-17 şut isabeti, 10-11 serbest atış), 3 asist, 2 ribaund
27 Aralık: 28 sayı (9-23 şut isabeti), 11 ribaund, 6 asist, 1 blok

Sabonis ise üç maçta 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalarken, Pacers ekibi takımın 2013-14 sezonundan bu yana en iyi başlangıcı olan 3-0'lık bir seri elde etti.

Sabonis'in performansları:

23 Aralık: 32 sayı (11-18 şut isabeti), 13 ribaund, 5 asist, 1 top çalma
26 Aralık: 22 sayı (8-11 şut isabeti), 10 ribaund, 11 asist, 1 top çalma
27 Aralık: 19 sayı (8-18 şut isabeti), 10 ribaund, 5 asist, 1 blok


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